Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street höher erwartet -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach Sprung über 25.000er-Marke die Puste aus - wenig Bewegung
Die Silizium-Revolution: Warum man Amprius Technologies für 2026 im Blick haben sollte!
Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

27.01.26 15:01 Uhr
NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie vor Bilanzvorlage: Das prognostizieren Analysten für den Windows-Konzern | finanzen.net

Microsoft öffnet die Bücher -  damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
396,00 EUR -1,85 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Microsoft stellt am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

35 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,91 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,23 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Microsoft in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 42 Analysten durchschnittlich bei 80,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 69,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 52 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,10 USD im Vergleich zu 13,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 56 Analysten durchschnittlich bei 326,37 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Microsoft BuyUBS AG
22.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
05.01.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
