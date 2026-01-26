Expertenmeinungen

Microsoft öffnet die Bücher - damit rechnen Experten.

Microsoft stellt am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

35 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,91 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,23 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Microsoft in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 42 Analysten durchschnittlich bei 80,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 69,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 52 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,10 USD im Vergleich zu 13,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 56 Analysten durchschnittlich bei 326,37 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net