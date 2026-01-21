Microsoft Aktie
Marktkap. 2,97 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Die Aktie habe trotz angekündigter Investitionen von 280 Milliarden US-Dollar seit Oktober um rund 18 Prozent nachgegeben und sei damit attraktiv bewertet, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern sei gut positioniert, um durch die Abarbeitung seines massiven Auftragsbestands und den deutlichen Kapazitätsausbau in diesem Jahr weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 675,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 444,11
|Abst. Kursziel*:
51,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 446,51
|Abst. Kursziel aktuell:
51,17%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 630,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
