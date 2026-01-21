DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.471 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 +0,6%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.876 +0,4%Euro 1,1689 +0,0%Öl 65,09 -0,4%Gold 4.838 +0,1%
Marktkap. 2,97 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Die Aktie habe trotz angekündigter Investitionen von 280 Milliarden US-Dollar seit Oktober um rund 18 Prozent nachgegeben und sei damit attraktiv bewertet, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern sei gut positioniert, um durch die Abarbeitung seines massiven Auftragsbestands und den deutlichen Kapazitätsausbau in diesem Jahr weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 444,11		 Abst. Kursziel*:
51,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 446,51		 Abst. Kursziel aktuell:
51,17%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 630,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

