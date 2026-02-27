Schwacher Handel: Dow Jones am Montagmittag in Rot

Dow Jones-Entwicklung

Beim Dow Jones stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,13 Prozent auf 48.916,48 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,274 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,563 Prozent auf 49.253,57 Punkte an der Kurstafel, nach 48.977,92 Punkten am Vortag.

Bei 48.377,96 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 48.962,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49.407,66 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 02.12.2025, einen Stand von 47.474,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 43.840,91 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,10 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,85 Prozent auf 182,24 USD), Microsoft (+ 1,72 Prozent auf 399,50 USD), Chevron (+ 1,54 Prozent auf 189,63 USD), Goldman Sachs (+ 0,98 Prozent auf 867,98 USD) und Honeywell (+ 0,94 Prozent auf 245,89 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Sherwin-Williams (-2,77 Prozent auf 352,54 USD), Nike (-2,06 Prozent auf 60,90 USD), Walt Disney (-2,02 Prozent auf 103,90 USD), 3M (-1,65 Prozent auf 162,60 USD) und Procter Gamble (-1,63 Prozent auf 164,47 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21.993.982 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,678 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 Prozent an der Spitze im Index.

