Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600 AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600
Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
Marktbericht

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

02.03.26 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge | finanzen.net

Wenig verändert zeigte sich der Dow Jones am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
138,40 EUR -1,28 EUR -0,92%
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
644,00 EUR 17,00 EUR 2,71%
Aktie kaufen
Chevron Corp.
162,20 EUR 3,88 EUR 2,45%
Aktie kaufen
Honeywell
207,70 EUR 1,35 EUR 0,65%
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
286,80 EUR -0,55 EUR -0,19%
Aktie kaufen
Merck Co.
104,20 EUR 0,20 EUR 0,19%
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
341,00 EUR 8,40 EUR 2,53%
Aktie kaufen
Nike Inc.
52,38 EUR -0,03 EUR -0,06%
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,02 EUR 6,50 EUR 4,35%
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
140,80 EUR -0,42 EUR -0,30%
Aktie kaufen
Verizon Inc.
42,68 EUR 0,50 EUR 1,19%
Aktie kaufen
Walt Disney
88,68 EUR -0,72 EUR -0,81%
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.904,8 PKT -73,1 PKT -0,15%
Charts|News|Analysen

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 48.904,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,274 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 49.253,57 Punkte an der Kurstafel, nach 48.977,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 49.064,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48.377,96 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Stand von 49.407,66 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 02.12.2025, den Stand von 47.474,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 43.840,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,08 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,99 Prozent auf 182,48 USD), Honeywell (+ 1,83 Prozent auf 248,04 USD), Chevron (+ 1,52 Prozent auf 189,60 USD), Microsoft (+ 1,48 Prozent auf 398,55 USD) und Caterpillar (+ 1,28 Prozent auf 752,32 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen 3M (-2,33 Prozent auf 161,46 USD), Procter Gamble (-2,21 Prozent auf 163,51 USD), Merck (-1,95 Prozent auf 121,41 USD), Nike (-1,88 Prozent auf 61,01 USD) und McDonalds (-1,83 Prozent auf 334,82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 55.636.451 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,678 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,19 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

