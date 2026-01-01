DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -0,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1872 -0,1%Öl65,25 -0,7%Gold5.096 +1,7%
DAX aktuell

Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden

27.01.26 08:38 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX vor stabilem Start - 25.000-Punkte-Marke könnte erneut erobert werden | finanzen.net

Auch am Dienstag dürfte sich der deutsche Aktienmarkt weiter stabilisieren. Anleger warten nicht nur auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

DAX 40
24.933,1 PKT 32,4 PKT 0,13%
Der DAX zeigt sich vor Börsenstart mit behaupteter Tendenz und nähert sich in kleinen Schritten erneut der runden Marke von 25.000 Punkten.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Zolldrohungen mit weniger Gewicht

Das zwei Wochen alte Rekordhoch bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der DAX von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt. "Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellt Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

Berichtssaison auch hierzulande in den Startlöchern

In Deutschland und in den USA steht die laufende Woche im Zeichen der Berichtssaison, die nun in Fahrt kommt, sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

