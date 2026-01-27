WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,67 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei klar unter seiner Prognose und dem Marktkonsens geblieben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Aus Spartensicht habe lediglich das Segment Polymers die Erwartungen übertroffen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
66,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
73,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
