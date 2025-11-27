DAX 23.743 -0,1%ESt50 5.651 +0,0%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,46 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.196 +0,7%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,50 +0,2%Gold 4.167 +0,2%
WACKER CHEMIE Aktie

65,05 EUR -2,05 EUR -3,06 %
STU
Marktkap. 3,24 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

08:01 Uhr
WACKER CHEMIE AG
65,05 EUR -2,05 EUR -3,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 50 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Dsa Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilicium werde wohl der nächste Bereich der Münchner, der unter Druck gerate, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seiner Neubewertung. Seine Analysen ergäben nämlich ein massives Überangebot an Wafern in der Lieferkette. Ein Polysilicium-Dämpfer dürfte die Gewinnschätzungen für Wacker nur noch mehr unter Druck setzen. Denn dieser Bereich sei zuletzt als einziger noch stark gelaufen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
66,45 €		 Abst. Kursziel*:
-24,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
65,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,14%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

