Corning-Aktie schießt vor Bilanz zweistellig hoch: Neuer Milliardendeal mit Meta treibt an
Corning sorgt mit einem neuen Milliardenvertrag mit Meta für Aufsehen. Zudem rückt heute auch die anstehende Quartalsbilanz in den Fokus der Anleger.
Werte in diesem Artikel
• Corning und Meta mit neuer Vereinbarung
• Corning-Bilanz im Blick
• Aktien in Grün
Corning schließt neuen Milliardendeal mit Meta ab
Corning und Meta Platforms haben eine mehrjährige Vereinbarung im Volumen von bis zu 6 Milliarden US-Dollar geschlossen, um den Ausbau modernster Rechenzentren in den USA zu beschleunigen. Ziel ist laut der Pressemitteilung die Unterstützung von Metas wachsender KI- und Technologieinfrastruktur. Corning werde Meta deshalb künftig mit neuesten Glasfaser-, Kabel- und Verbindungslösungen beliefern und dafür seine Produktionskapazitäten in North Carolina deutlich erweitern - insbesondere im Werk Hickory, das zu einem zentralen Standort für Glasfaserkabelproduktion ausgebaut wird.
"Diese langfristige Partnerschaft mit Meta unterstreicht Cornings Engagement für die Entwicklung, Innovation und Fertigung der Schlüsseltechnologien, die Rechenzentren der nächsten Generation hier in den USA antreiben", sagte Wendell P. Weeks, Vorstandsvorsitzender und CEO von Corning Incorporated. "Die Investition wird unsere Produktionskapazitäten in North Carolina erweitern, ein Beschäftigungswachstum von 15 bis 20 Prozent ermöglichen und die Beschäftigung von über 5.000 hochqualifizierten Mitarbeitern sichern".
Auch Meta sieht in der Kooperation einen strategischen Beitrag zur Stärkung der US-Industrie und Wettbewerbsfähigkeit im globalen KI-Rennen. Laut Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer bei Meta, sei Corning ein idealer Partner "umfassender Expertise in optischer Konnektivität und starkem Engagement für die heimische Produktion".
Neben neuen Produktionslinien plant Corning zusätzliche Investitionen in Forschung, Entwicklung und Automation, um die Dateninfrastruktur für KI-Anwendungen in den USA langfristig zu sichern.
Corning-Bilanz erwartet
Doch nicht nur die Vereinbarung zwischen Corning und Meta steht heute im Fokus der Anleger. Corning veröffentlicht im Laufe des heutigen Handelstages außerdem seine Bilanz zum jüngsten Quartal. Erwartet werden die Ergebnisse noch im vorbörslichen Handel.
Im Schnitt rechnen zehn Analysten mit einem Quartalsgewinn je Aktie von 0,71 US-Dollar, nach 0,36 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Beim Umsatz erwarten neun Experten ein Wachstum von rund 24,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,36 Milliarden US-Dollar - nach 3,50 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Quartal 2025.
Für das laufende Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 US-Dollar, verglichen mit 0,58 US-Dollar im Vorjahr. Der Jahresumsatz dürfte laut zehn Schätzungen bei 16,36 Milliarden US-Dollar liegen, nach 13,14 Milliarden US-Dollar im vorherigen Geschäftsjahr.
So reagieren die Aktien von Corning und Meta
Für die Meta-Aktie ging es im gestrigen NASDAQ-Handel letztlich um minimale 0,09 Prozent nach oben auf 672,97 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel ging es jedoch mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 674,44 US-Dollar noch etwas weiter nach oben. Die Corning-Papiere stiegen im NYSE-Handel am Dienstag derweil um starke 15,58 Prozent auf schlussendlich 109,74 US-Dollar. Bei 113,99 erreichte die Aktie außerdem ein neues 52-Wochen-Hoch. Nachbörslich ging es noch um weitere 3,76 Prozent aufwärts auf 113,87 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Corning und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corning
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Corning News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com