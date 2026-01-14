KI-Infrastruktur

Corning sorgt mit einem neuen Milliardenvertrag mit Meta für Aufsehen. Zudem rückt heute auch die anstehende Quartalsbilanz in den Fokus der Anleger.

• Corning und Meta mit neuer Vereinbarung

• Corning-Bilanz im Blick

• Aktien in Grün



Corning schließt neuen Milliardendeal mit Meta ab

Wer­bung Wer­bung

Corning und Meta Platforms haben eine mehrjährige Vereinbarung im Volumen von bis zu 6 Milliarden US-Dollar geschlossen, um den Ausbau modernster Rechenzentren in den USA zu beschleunigen. Ziel ist laut der Pressemitteilung die Unterstützung von Metas wachsender KI- und Technologieinfrastruktur. Corning werde Meta deshalb künftig mit neuesten Glasfaser-, Kabel- und Verbindungslösungen beliefern und dafür seine Produktionskapazitäten in North Carolina deutlich erweitern - insbesondere im Werk Hickory, das zu einem zentralen Standort für Glasfaserkabelproduktion ausgebaut wird.

"Diese langfristige Partnerschaft mit Meta unterstreicht Cornings Engagement für die Entwicklung, Innovation und Fertigung der Schlüsseltechnologien, die Rechenzentren der nächsten Generation hier in den USA antreiben", sagte Wendell P. Weeks, Vorstandsvorsitzender und CEO von Corning Incorporated. "Die Investition wird unsere Produktionskapazitäten in North Carolina erweitern, ein Beschäftigungswachstum von 15 bis 20 Prozent ermöglichen und die Beschäftigung von über 5.000 hochqualifizierten Mitarbeitern sichern".

Auch Meta sieht in der Kooperation einen strategischen Beitrag zur Stärkung der US-Industrie und Wettbewerbsfähigkeit im globalen KI-Rennen. Laut Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer bei Meta, sei Corning ein idealer Partner "umfassender Expertise in optischer Konnektivität und starkem Engagement für die heimische Produktion".

Wer­bung Wer­bung

Neben neuen Produktionslinien plant Corning zusätzliche Investitionen in Forschung, Entwicklung und Automation, um die Dateninfrastruktur für KI-Anwendungen in den USA langfristig zu sichern.

Corning-Bilanz erwartet

Doch nicht nur die Vereinbarung zwischen Corning und Meta steht heute im Fokus der Anleger. Corning veröffentlicht im Laufe des heutigen Handelstages außerdem seine Bilanz zum jüngsten Quartal. Erwartet werden die Ergebnisse noch im vorbörslichen Handel.

Im Schnitt rechnen zehn Analysten mit einem Quartalsgewinn je Aktie von 0,71 US-Dollar, nach 0,36 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Beim Umsatz erwarten neun Experten ein Wachstum von rund 24,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,36 Milliarden US-Dollar - nach 3,50 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Quartal 2025.

Für das laufende Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 US-Dollar, verglichen mit 0,58 US-Dollar im Vorjahr. Der Jahresumsatz dürfte laut zehn Schätzungen bei 16,36 Milliarden US-Dollar liegen, nach 13,14 Milliarden US-Dollar im vorherigen Geschäftsjahr.

Wer­bung Wer­bung

So reagieren die Aktien von Corning und Meta

Für die Meta-Aktie ging es im gestrigen NASDAQ-Handel letztlich um minimale 0,09 Prozent nach oben auf 672,97 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel ging es jedoch mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 674,44 US-Dollar noch etwas weiter nach oben. Die Corning-Papiere stiegen im NYSE-Handel am Dienstag derweil um starke 15,58 Prozent auf schlussendlich 109,74 US-Dollar. Bei 113,99 erreichte die Aktie außerdem ein neues 52-Wochen-Hoch. Nachbörslich ging es noch um weitere 3,76 Prozent aufwärts auf 113,87 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net