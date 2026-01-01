DAX24.850 -0,2%Est505.991 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 +1,3%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.564 +0,5%Euro1,1978 -0,5%Öl67,16 -0,8%Gold5.274 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y CSG Group A420X0 OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke rückt weiter weg Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke rückt weiter weg
SK hynix profitiert von KI-Boom - Aktie mit Kurssprung SK hynix profitiert von KI-Boom - Aktie mit Kurssprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke rückt weiter weg

28.01.26 11:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX behält 25.000-Punkte-Marke im Blick - mit leichtem Abwärtsdruck | finanzen.net

Am Mittwoch begibt sich der DAX auf Richtungssuche. Neben der Bilanzsaison rückt zur Wochenmitte auch der Fed-Zinsentscheid in den Mittelpunkt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.849,7 PKT -44,8 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsstart am Mittwoch verbuchte der DAX einen kleinen Gewinn von 0,06 Prozent auf 24.878,23 Zähler. Danach bewegte er sich zunächst in einer engen Range um die Nulllinie. Inzwischen setzen sich aber der Verkäufer durch.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Warten auf Fed-Zinsentscheid

Am Mittwoch dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken.

Unabhängigkeit der US-Notenbank im Fokus

Im Blick der Finanzmärkte steht aber vor allem der Kampf um die Unabhängigkeit der Fed im Zuge des anstehenden Führungswechsels. US-Präsident Donald Trump übt seit Monaten starken Druck auf Fed-Chef Jerome Powell aus. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Maßnahmen gegen Powell, dessen Amtszeit im Mai ausläuft. Die heftigen Attacken Trumps und seine geforderten Leitzinssenkungen sorgten für Verunsicherung an den Finanzmärkten. "Der Fed kommt die schon länger absehbare Pause bei den Zinssenkungen daher wohl gelegen, da sie mit ihr ihre Unabhängigkeit demonstrieren kann", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.

Wer­bung

Berichtssaison läuft auf Hochtouren

In Deutschland und in den USA steht die laufende Woche im Zeichen der Berichtssaison, die nun in Fahrt kommt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, viewimage / Shutterstock.com