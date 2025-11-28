Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,4 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. "Meta empfängt die Botschaften des Marktes", schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, in dem unter Berufung auf Kreise von gekürzten Ausgaben für das "Metaverse" die Rede ist. Es sei gut, dass der Konzern auf Anleger höre und bei den Ausgaben disziplinierter werde./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:41 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Meta
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 800,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 662,25
|Abst. Kursziel*:
20,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 663,86
|Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 827,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|19:26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.