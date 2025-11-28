DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.414 +0,3%Top 10 Crypto 12,51 +0,1%Nas 23.478 +0,1%Bitcoin 78.079 -2,7%Euro 1,1653 -0,2%Öl 63,21 +0,7%Gold 4.210 +0,2%
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Marktkap. 1,4 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. "Meta empfängt die Botschaften des Marktes", schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, in dem unter Berufung auf Kreise von gekürzten Ausgaben für das "Metaverse" die Rede ist. Es sei gut, dass der Konzern auf Anleger höre und bei den Ausgaben disziplinierter werde./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:41 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 800,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 662,25		 Abst. Kursziel*:
20,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 663,86		 Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 827,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

