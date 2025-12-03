DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.413 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.516 -0,9%Euro 1,1677 +0,0%Öl 62,94 +0,3%Gold 4.198 -0,1%
Diageo Aktie

Diageo Aktien-Sparplan
19,75 EUR +0,05 EUR +0,25 %
STU
18,40 CHF -0,14 CHF -0,76 %
BRX
Marktkap. 43,84 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

UBS AG

Diageo Neutral

11:41 Uhr
Diageo Neutral
Diageo plc
19,75 EUR 0,05 EUR 0,25%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 2.250 auf 1.850 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sanjeet Aujla begründete die Abstufung am Mittwochabend mit anhaltenden Risiken auf dem US-Markt für Spirituosen. Mit einem rückläufigen Tequila-Geschäft und sinkenden Marktanteilen sei es schwer, an eine überdurchschnittlich gute Kursentwicklung im ersten Halbjahr 2026 zu glauben. Immerhin rechnet Aujla aber mit einem anziehenden Europa-Geschäft, zudem sieht er Spielraum für eigene Maßnahmen des Konzerns./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
18,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,33 £		 Abst. Kursziel*:
6,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

11:41 Diageo Neutral UBS AG
28.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
26.11.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Diageo Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Diageo
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
finanzen.net Zuversicht in London: Börsianer lassen FTSE 100 nachmittags steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittag ins Plus
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start nach
PR Newswire FROM THE SIPS TO THE 'FITS, SMIRNOFF IGNITES THE NEXT GENERATION OF NFL FANDOM WITH A NEW CHAPTER OF "WE DO GAME DAYS"
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- GUINNESS®/
PR Newswire SKIP THE MILK, RAISE A PINT FOR THE HOLIDAYS INSTEAD! GUINNESS AND LAST CRUMB DELIVER THE SEASON'S MOST ICONIC PAIRING
PR Newswire Blade and Bow Unveils Its Oldest Whiskey Ever, a Rare 30-Year-Old Kentucky Straight Bourbon
Financial Times Diageo drafts in ‘Drastic Dave’ to revive spirits giant
Business Times Europe: Shares gain on hope of end to US government shutdown; Diageo shines
Financial Times How ‘Drastic Dave’ can revive Diageo
Business Times Guinness-owner Diageo taps former Tesco chief Dave Lewis for CEO role
