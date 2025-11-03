DAX 23.949 -0,8%ESt50 5.660 -0,3%MSCI World 4.346 -1,1%Top 10 Crypto 13,75 -3,2%Nas 23.396 -1,8%Bitcoin 87.656 -5,2%Euro 1,1484 -0,3%Öl 64,65 -0,3%Gold 3.936 -1,6%
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

548,40 EUR -4,70 EUR -0,85 %
STU
629,57 USD -8,29 USD -1,30 %
BTT
Marktkap. 1,42 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

DZ BANK

Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
18:11 Uhr

18:11 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
548,40 EUR -4,70 EUR -0,85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 850 auf 820 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Facebook-Muttergesellschaft habe im dritten Quartal zahlreiche Rekorde (Umsatz, Nutzerzahl, Erlös je Nutzer) und Marktanteilsgewinne im Bereich der Onlinewerbung verzeichnet, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings schraubte der Experte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 nach unten./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Meta

Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 631,25		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 629,57		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 827,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

18:11 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
30.10.25 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
30.10.25 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

