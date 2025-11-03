Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,42 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 850 auf 820 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Facebook-Muttergesellschaft habe im dritten Quartal zahlreiche Rekorde (Umsatz, Nutzerzahl, Erlös je Nutzer) und Marktanteilsgewinne im Bereich der Onlinewerbung verzeichnet, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings schraubte der Experte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 nach unten./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Meta
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 631,25
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 629,57
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 827,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|18:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.