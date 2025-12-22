DAX24.302 +0,1%Est505.757 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.175 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl60,98 +0,7%Gold4.413 +1,7%
DAX aktuell

Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung

22.12.25 09:59 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX kurz vor Weihnachten kaum bewegt | finanzen.net

Der DAX startet ruhig in die Weihnachtswoche und pendelt bei geringen Umsätzen um die Nulllinie. Sinkende US-Zinsen stützen, Index-Änderungen bewegen die DAX-Familie.

Der DAX eröffnete die verkürzte Handelswoche 0,01 Prozent höher bei 24.291,85 Punkten. Danach bewegt er sich weiter um die Nulllinie.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Wenig Bewegung vor Weihnachten

Da institutionelle Investoren ihre Positionen für das Jahr 2025 größtenteils bereits angepasst haben, ist am Montag insgesamt mit einem ruhigen Marktumfeld zu rechnen. Bei einzelnen Aktien kann es jedoch durchaus zu stärkeren Bewegungen kommen: Gerade bei niedrigen Umsätzen sind insbesondere Titel aus der zweiten und dritten Börsenreihe anfällig für größere Kursschwankungen. Zum Wochenschluss hatte der DAX Rückenwind von einer Leitzinssenkung in den USA sowie von positiven US-Inflationsdaten erhalten und die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. Der Rückgang der Teuerung nährte dabei die Hoffnung auf weitere Zinsschritte der US-Notenbank im Jahr 2026. Zudem beließ die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins unverändert, wodurch Staat und Unternehmen weiterhin von vergleichsweise günstigen Finanzierungsbedingungen profitieren, mit denen die Eurozone in das konjunkturell erwartungsvolle Jahr 2026 startet.

Im Hinblick auf ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind unterdessen keine substanziellen Fortschritte erkennbar. Zwar äußerte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Gesprächen mit Vertretern Russlands in Miami zufrieden, konkrete Ergebnisse oder ein Durchbruch blieben jedoch aus.

Abseits der geopolitischen Entwicklungen kommt es zum Wochenbeginn zu mehreren Veränderungen innerhalb der DAX-Familie.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

