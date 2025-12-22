DAX24.307 +0,1%Est505.758 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.290 +0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl60,98 +0,7%Gold4.413 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- Quantum eMotion, Novo Nordisk, Lufthansa, Telekom, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Top News
Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas
Merck-Aktie dennoch in Rot: China-Zulassung für Pimicotinib bei TGCT erteilt Merck-Aktie dennoch in Rot: China-Zulassung für Pimicotinib bei TGCT erteilt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Richtungslos träger Handel

22.12.25 10:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.304,0 PKT 15,6 PKT 0,06%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der freundlichen Tendenz am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt wenig verändert und ohne klare Richtung in die kurze Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Der DAX notierte am Vormittag 0,2 Prozent höher bei 24.324 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,2 Prozent auf 30.315 Zähler. Für den EuroStoxx 50, ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Wer­bung

Ende vergangener Woche hatte der Dax mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.

Unter den Einzelwerten sind die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis mit einem Kursplus von 3,5 Prozent auffällig. Sie profitieren von deutlich steigenden Kupferpreisen. "Der KI-Boom hält die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem steige der Kupferbedarf in den Bereichen Elektrifizierung, Erneuerbare Energien und Rüstung. Zwar gebe es weltweit noch genügend Kupfer, doch fehle es an neuen Minen, so Stanzl.

Wer­bung

Die Aktien von Dürr verteuerten sich um 3,6 Prozent. Der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen erhöhte für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss und begründete dies mit vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie verschobenen Dürr-Zahlungen in das Jahr 2026. Deshalb soll auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen.

Seit diesem Montag gibt es einige Wechsel in der Dax-Familie. In den MDAX wurden die Aktien der Börsenneulinge AUMOVIO und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) aufgenommen, während jene von Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX abstiegen.

Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh werden dann noch der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen tonies, der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) und PSI Software im SDax enthalten sein.

Wer­bung

Verlassen müssen den SDax LPKF (LPKF LaserElectronics), Stratec (STRATEC SE), thyssenkrupp Nucera (thyssenkrupp nucera), Formycon, ProCredit und Amadeus Fire. Im Leitindex Dax gab es keine Änderungen./edh/zb

Mehr zum Thema DAX 40

10:19Why Trump is backing Bayer in weedkiller cancer battle
10:12Der ING Morning Call vom 22. Dezember mit Christian Zoller
10:12DAX - Luft bis 24.600 Punkte! Startet jetzt der Endspurt?
10:06ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Richtungslos träger Handel
09:59Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
09:45Marktüberblick: Gold und Silber setzen Rekordrally fort
09:45Marktüberblick: Gold und Silber setzen Rekordrally fort
09:45Marktüberblick: Gold und Silber setzen Rekordrally fort
mehr