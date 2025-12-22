Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas: Strafzölle auf EU-Milchprodukte
Die Aktien von Danone stehen am Montag wegen negativer Nachrichten aus China unter Druck.
Werte in diesem Artikel
Zeitweise sanken die Danone-Papiere an der EURONEXT Paris um 1,47 Prozent auf 76,62 Euro, womit sie im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 unter den schwächsten Werten waren.
Die Nachricht, dass China eine Anti-Subventionsabgabe auf EU-Milchprodukte verhängte, dürfte belasten. Mit den Kurseinbußen sanken die Papiere unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.
Auch die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf die kurzfristige Entwicklung gibt, ist nun in Gefahr.
/ajx/zb
PARIS (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Danone News
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com