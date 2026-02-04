DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,7%Nas22.589 -1,4%Bitcoin55.841 -10,0%Euro1,1796 -0,1%Öl67,21 -2,5%Gold4.838 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
QUALCOMM-Aktie sinkt deutlich: Gewinn trotz KI-Boom unter Erwartungen - Umsatz steigt QUALCOMM-Aktie sinkt deutlich: Gewinn trotz KI-Boom unter Erwartungen - Umsatz steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krise wird schlimmer

Danone-Aktie: In Deutschland wird noch mehr Babynahrung zurück gerufen

05.02.26 20:10 Uhr
Danone-Aktie: Babynahrung unter Verdacht - Lebensmittelkonzern zieht weitere Chargen Aptamil und Milumil zurück | finanzen.net

Der Lebensmittelkonzern Danone ruft weitere Chargen der Babynahrungsmarken Aptamil und Milumil zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
70,50 EUR -1,02 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hintergrund sind aktualisierte Empfehlungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) zu Grenzwerten für den Stoff Cereulid, wie das Unternehmen mitteilte. Cereulid ist laut Efsa ein von Bakterien gebildetes Gift, das 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen kann.

Wer­bung

Eltern sollten zurückgerufene Produkte demnach auf keinen Fall weiter verwenden. Zeigen Babys nach dem Verzehr Symptome wie etwa Erbrechen oder Durchfall, raten Fachleute dringend zu einem Arztbesuch. Magen-Darm-Erkrankungen können bei Säuglingen schnell zu Komplikationen führen.

Auf den jeweiligen Markenwebsites aptaclub.de und milupa.de können Eltern anhand des Mindesthaltbarkeitsdatums überprüfen, ob ein von ihnen gekauftes Produkt betroffen ist. Wegen möglichen grenzüberschreitenden Handels erstrecke sich der Rückruf auch auf in Österreich verkaufte Chargen, so Danone . "Produkte der betroffenen Produktionschargen sollen nicht weiter gefüttert und dort zurückgegeben werden, wo diese gekauft wurden", teilte das Unternehmen mit.

Efsa hatte zuvor Leitlinien veröffentlicht

Danone reagiert auf die am Montag veröffentlichte wissenschaftliche Leitlinie der Efsa zu vorsorglichen Schwellenwerten für Cereulid in Säuglingsnahrung. Die EU-Kommission hatte die Behörde mit Sitz im italienischen Parma um eine Einschätzung gebeten, wie gefährlich Cereulid für Säuglinge ist, wie die Efsa mitteilte.

Wer­bung

Die Behörde führte eine Risikobewertung durch und legte nun erstmals einen Sicherheitsrichtwert speziell für Babys fest. Damit sollen Behörden in der EU schneller und einheitlicher entscheiden können, wann ein Rückruf notwendig ist.

Babynahrung schon vorher zurückgerufen

Bereits vor rund einer Woche hatte Danone in Deutschland mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke Aptamil zurückgerufen. Damals ging es um drei Chargen. Nun sind es Dutzende, wie aus den Angaben auf den Markenwebsites hervorgeht.

Schon Anfang Januar hatte auch der Nahrungsmittelkonzern Nestlé Säuglingsnahrungsprodukte wegen desselben Toxins zurückgerufen. Betroffen waren verschiedene Pulver und Flüssigkeiten in Dosen, Schachteln und Flaschen der Marken Beba und Alfamino.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danone S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
04.02.2026Danone SellDeutsche Bank AG
27.01.2026Danone BuyUBS AG
26.01.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
23.01.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Danone BuyUBS AG
26.01.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Danone OverweightBarclays Capital
22.01.2026Danone BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Danone SellDeutsche Bank AG
26.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
20.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
12.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
02.09.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen