Danone Aktie

67,98 EUR -0,38 EUR -0,56 %
STU
63,08 CHF -0,06 CHF -0,10 %
BRX
Marktkap. 43,54 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Danone S.A.
67,98 EUR -0,38 EUR -0,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,82 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

10:21 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
08:26 Danone Overweight Barclays Capital
22.01.26 Danone Buy UBS AG
21.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
21.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

dpa-afx Probleme in Asien Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025 Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Danone belastet von Problemen mit Babynahrung - China im Fokus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Nestlé-Aktie tiefer: Rückruf von Babynahrung auf mindestens 50 Länder aus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr abgeworfen
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
