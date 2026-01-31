ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel nach Zahlen auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Alles in allem hätten die wichtigsten Kennziffern des italienischen Energiekonzerns die Konsensschätzungen getroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST
