DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,82 -4,9%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Delivery Hero SE: Experten bestätigen nach starken Quartalszahlen ihre Einschätzungen Delivery Hero SE: Experten bestätigen nach starken Quartalszahlen ihre Einschätzungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
8,89 EUR +0,06 EUR +0,65 %
STU
8,17 CHF -0,10 CHF -1,15 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 90,76 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

RBC Capital Markets

Enel Sector Perform

08:01 Uhr
Enel Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
8,89 EUR 0,06 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Die Neunmonatsergebnisse bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Nettogewinn solle nun das bei 6,9 Milliarden Euro liegende obere Ende der Zielspanne übertreffen. Die Konsenserwartung liege aktuell bei 6,94 Milliarden Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Sector Perform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,80 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
8,96 €		 Abst. Kursziel*:
-12,93%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
8,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,24%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

08:51 Enel Buy UBS AG
08:01 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Enel Outperform Bernstein Research
15.10.25 Enel Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Dow Jones Bessere Geschäfte Enel-Aktie stabil: Gewinnprognose angehoben Enel-Aktie stabil: Gewinnprognose angehoben
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 8,30 Euro
dpa-afx Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen