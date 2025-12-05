Enel Aktie
Marktkap. 89,09 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel zwar von 8,50 auf 8,90 Euro angehoben, die Aktien aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Mangels Klarheit über die Kapitalallokation des Energiekonzerns warte er lieber erst einmal ab, schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitagnachmittag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Market-Perform
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,79 €
|Abst. Kursziel*:
1,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
8,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,16%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|12:01
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Enel Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Enel Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Enel Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.18
|Enel Reduce
|HSBC
|06.04.16
|Enel Underperform
|BNP PARIBAS
|12:01
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG