Enel Aktie

8,80 EUR +0,05 EUR +0,55 %
STU
8,25 CHF +0,05 CHF +0,63 %
BRX
Marktkap. 89,09 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Bernstein Research

Enel Market-Perform

12:01 Uhr
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
8,80 EUR 0,05 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel zwar von 8,50 auf 8,90 Euro angehoben, die Aktien aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Mangels Klarheit über die Kapitalallokation des Energiekonzerns warte er lieber erst einmal ab, schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitagnachmittag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,79 €		 Abst. Kursziel*:
1,30%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
8,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,16%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

12:01 Enel Market-Perform Bernstein Research
19.11.25 Enel Underperform RBC Capital Markets
14.11.25 Enel Kaufen DZ BANK
14.11.25 Enel Buy UBS AG
14.11.25 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
