Enel Aktie
Marktkap. 93,12 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska reagierte am Mittwochabend auf einen Investorentrip der UBS nach Deutschland und Belgien mit Gesprächen mit Energiekonzernen, Beratungshäusern und Politikern. Die Unternehmen sähen Gelegenheiten im Zuge des Baus von Rechenzentren in Europa, seien aber dennoch vorsichtig mit Blick auf den Einfluss auf den Sektor insgesamt. Enel und RWE sind die "Top Picks" der Analystin in der Branche./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Buy
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,34 €
|Abst. Kursziel*:
9,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,38%
|
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|11:01
|Enel Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:01
|Enel Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:01
|Enel Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.18
|Enel Reduce
|HSBC
|06.04.16
|Enel Underperform
|BNP PARIBAS
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG