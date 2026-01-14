DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg
"Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie "Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
9,33 EUR -0,01 EUR -0,10 %
STU
8,68 CHF +0,04 CHF +0,44 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 93,12 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

UBS AG

Enel Buy

11:01 Uhr
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,33 EUR -0,01 EUR -0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska reagierte am Mittwochabend auf einen Investorentrip der UBS nach Deutschland und Belgien mit Gesprächen mit Energiekonzernen, Beratungshäusern und Politikern. Die Unternehmen sähen Gelegenheiten im Zuge des Baus von Rechenzentren in Europa, seien aber dennoch vorsichtig mit Blick auf den Einfluss auf den Sektor insgesamt. Enel und RWE sind die "Top Picks" der Analystin in der Branche./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,34 €		 Abst. Kursziel*:
9,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,38%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

11:01 Enel Buy UBS AG
09.01.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
08.01.26 Enel Buy UBS AG
07.01.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Optimismus in Europa: Schlussendlich Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Dienstagmittag im Minus
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen