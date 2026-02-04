DAX24.405 -0,8%Est505.925 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -5,0%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.001 -4,9%Euro1,1799 -0,1%Öl67,82 -1,6%Gold4.829 -2,7%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch

05.02.26 12:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
52,14 EUR -1,54 EUR -2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 51 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Essener blieben ein Top-Favorit in der Versorgerbranche, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Nach der jüngsten Outperformance drohe mit dem Geschäftsbericht Ende März allerdings eine gewisse Ernüchterung. Daher strich der Experte den Zusatz "Positive Catalyst Watch", der für die Aktien kurzfristig besonderen Optimismus signalisiert. Sie bleiben aber auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Sein Kursziel hob Mahbubani unter anderem aufgrund des sehr positiven Ausgangs der jüngsten Windkraft-Auktion in Großbritannien an./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 19:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:01RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026RWE OverweightBarclays Capital
23.01.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026RWE OverweightBarclays Capital
