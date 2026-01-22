RWE Aktie
Marktkap. 37,54 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ahmed Farman sieht den Energieversorger gut positioniert, um die Ziele für 2025 zu erfüllen. RWE dürfte im Zeitraum 2026 bis 2030 ein erstklassiges Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 4,30 Euro im Jahr 2030 erzielen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,76 €
|Abst. Kursziel*:
17,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,86%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|09:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research