RWE Aktie

Jefferies & Company Inc.

09:31 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ahmed Farman sieht den Energieversorger gut positioniert, um die Ziele für 2025 zu erfüllen. RWE dürfte im Zeitraum 2026 bis 2030 ein erstklassiges Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 4,30 Euro im Jahr 2030 erzielen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst: Jefferies & Company Inc.
61,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*: 51,76 €
17,85%
Rating vorher:
Buy
Kurs aktuell: 51,32 €
18,86%
Analyst Name:
Ahmed Farman
KGV*: -
54,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

09:31 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 RWE Overweight Barclays Capital
21.01.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktie unter die Lupe Jefferies & Company Inc. gibt RWE-Aktie Buy Jefferies & Company Inc. gibt RWE-Aktie Buy
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Vormittag gesucht
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende leichter
finanzen.net RWE Aktie News: RWE gibt am Nachmittag ab
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag in Grün
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Gewinnen
reNEWS RWE signs eight-year PPA with Global Switch
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS AR7: RWE wins big in 8.4GW CfD auction
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
