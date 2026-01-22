Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ahmed Farman sieht den Energieversorger gut positioniert, um die Ziele für 2025 zu erfüllen. RWE dürfte im Zeitraum 2026 bis 2030 ein erstklassiges Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 4,30 Euro im Jahr 2030 erzielen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

