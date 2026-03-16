Übernahmeangebot

Die Commerzbank ist von dem Übernahmeangebot von UniCredit überrascht worden.

"Wir haben gestern davon durch die Adhoc-Meldung erfahren wie alle anderen auch", sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp bei der European Financials Conference von Morgan Stanley.

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"Die Botschaft der UniCredit, uns an den Tisch bekommen zu wollen und mit uns zu reden, verstehe ich nicht", fügte Orlopp hinzu. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir ein Angebot im Interesse unserer Stakeholder prüfen würden, wenn wir eines erhalten."

Die Offerte vom Montag lasse Informationen über Eckpfeiler einer wertstiftenden Transaktion vermissen, hatte die Commerzbank am Montag bemängelt. Das wäre aber eine notwendige Grundlage für Gespräche.

So lange kein Angebot vorliege, werde man sich auf die Standalone-Strategie der Commerzbank konzentrieren, die vielversprechend und erfolgreich sei, sagte Orlopp.

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Der Start ins Jahr 2026 sei gut gewesen. "Wir haben einen guten Ausblick für 2026 und gute Ziele für 2028 gegeben und wir werden im Laufe des Jahres aktualisierte und erhöhte Ziele nicht nur für 2028, sondern für 2030 geben", so Orlopp.

Die Commerzbank-Aktie gewinnt am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,40 Prozent auf 32,59 Euro.

DJG/mgo/cbr

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