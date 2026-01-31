DAX 24.570 +0,1%ESt50 5.936 -0,2%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,8700 -0,9%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.396 +0,7%Euro 1,1867 +0,1%Öl 66,22 -6,3%Gold 4.714 -3,1%
Heute im Fokus
DAX kämpft sich ins Plus -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Preisrutsch: Gold- und Silberpreis gibt weiter massiv nach Preisrutsch: Gold- und Silberpreis gibt weiter massiv nach
BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt
RWE Aktie

53,70 EUR +0,24 EUR +0,45 %
STU
Marktkap. 38,86 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

RWE AG St.
53,70 EUR 0,24 EUR 0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem rasanten Kursanstieg noch Potenzial. Weiterer Strombedarf und der Boost durch KI-Rechenzentren dürften die Gewinne der Essener über die Markterwartungen treiben, schrieb er am Montag. Im Optimalfall hält sogar einen Aktienkurs von 72 Euro fundamental für möglich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:02 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,34 €		 Abst. Kursziel*:
12,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

10:16 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
23.01.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
21.01.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktieneinstufung Goldman Sachs Group Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Vormittag gesucht
finanzen.net Experten sehen bei RWE-Aktie Potenzial
finanzen.net RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Donnerstagnachmittag
dpa-afx RWE-Aktie in Grün: Bau von Großbatteriespeicher in Lingen
dpa-afx RWE-Chef fordert schnelleres Tempo beim Bau neuer Gaskraftwerke - Aktie gibt nach
reNEWS RWE builds 400MW battery in Lingen
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE wins Thor production licence
reNEWS Aneo buys RWE Swedish wind portfolio
reNEWS RWE signs eight-year PPA with Global Switch
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS AR7: RWE wins big in 8.4GW CfD auction
