Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
'Buy'

RWE-Aktie fester: Berenberg hebt Ziel an

21.01.26 11:48 Uhr
RWE-Aktie im Aufwind: Neues Kursziel! | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 42 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
51,50 EUR 0,84 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit geplanten Kapitalausgaben von 35 Milliarden Euro von 2025 bis 2030 untermauere der Stromkonzern die Gewinnziele, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So solle bis 2030 das Ergebnis je Aktie auf 4 Euro verdoppelt werden. Das Wachstum sei eines der stärksten im Sektor, was im Aktienkurs noch nicht hinreichend berücksichtigt sei.

Die RWE-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zur Wochenmitte zeitweise 1,33 Prozent fester bei 51,70 Euro.

/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX)

mehr Analysen