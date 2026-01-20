DAX 24.615 -0,4%ESt50 5.881 -0,2%MSCI World 4.433 -0,1%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.140 +1,1%Euro 1,1711 -0,1%Öl 64,01 +0,0%Gold 4.866 +2,2%
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, Hyundai im Fokus
QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus
Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie fester
RWE Aktie

51,08 EUR +0,48 EUR +0,95 %
STU
Marktkap. 37,49 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RWE Buy

08:21 Uhr
RWE Buy
RWE AG St.
51,08 EUR 0,48 EUR 0,95%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 42 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit geplanten Kapitalausgaben von 35 Milliarden Euro von 2025 bis 2030 untermauere der Stromkonzern die Gewinnziele, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So solle bis 2030 das Ergebnis je Aktie auf 4 Euro verdoppelt werden. Das Wachstum sei eines der stärksten im Sektor, was im Aktienkurs noch nicht hinreichend berücksichtigt sei./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,82 €		 Abst. Kursziel*:
14,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,55%
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:21 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
15.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
15.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
Nachrichten zu RWE AG St.

dpa-afx 'Buy' RWE-Aktie zieht an: Berenberg hebt Ziel an RWE-Aktie zieht an: Berenberg hebt Ziel an
finanzen.net RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagnachmittag südwärts
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net RWE Aktie News: RWE büßt am Dienstagmittag ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Start
finanzen.net RWE Aktie News: RWE verliert am Dienstagvormittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS AR7: RWE wins big in 8.4GW CfD auction
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE signs PPA with Thames Water
