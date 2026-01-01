DAX24.585 -0,5%Est505.864 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.172 +1,1%Euro1,1705 -0,2%Öl64,28 +0,4%Gold4.860 +2,0%
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt
Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert
Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittwochvormittag

21.01.26 10:51 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70.678,5725 CHF 941,6415 CHF 1,35%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76.171,7009 EUR 861,1328 EUR 1,14%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
66.469,3761 GBP 755,1163 GBP 1,15%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.086.024,6027 JPY 120.619,3106 JPY 0,86%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.149,5588 USD 820,7353 USD 0,93%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.346,4734 CHF 29,4624 CHF 1,27%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.528,8410 EUR 26,6457 EUR 1,06%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.206,7314 GBP 23,3737 GBP 1,07%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
467.645,0161 JPY 3.644,1247 JPY 0,79%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.959,6957 USD 24,9687 USD 0,85%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
101,0500 CHF 1,8227 CHF 1,84%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
108,9036 EUR 1,7457 EUR 1,63%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
95,0321 GBP 1,5285 GBP 1,63%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.138,9611 JPY 267,8548 JPY 1,35%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
127,4582 USD 1,7768 USD 1,41%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
692,2904 CHF -6,1039 CHF -0,87%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
746,0951 EUR -8,1175 EUR -1,08%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
651,0617 GBP -7,0468 GBP -1,07%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
137.971,3659 JPY -1.887,9395 JPY -1,35%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
873,2120 USD -11,3744 USD -1,29%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,5136 CHF 0,0231 CHF 1,55%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6312 EUR 0,0216 EUR 1,34%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4235 GBP 0,0189 GBP 1,34%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
301,6554 JPY 3,1608 JPY 1,06%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:39 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 1,17 Prozent auf 89.360,25 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 88.328,82 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 11,85 EUR beträgt die Performance seit Auflage 28,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 10:39 auf. Es geht 1,96 Prozent auf 68,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 67,06 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Ethereum am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,18 Prozent auf 2.969,45 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.934,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 10:39 steht ein Plus von 3,88 Prozent auf 594,84 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 572,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 10:39 steht ein Plus von 0,89 Prozent auf 1,905 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,888 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 10:39 gibt Monero um 4,29 Prozent auf 481,94 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 503,52 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 2,22 Prozent auf 0,3584 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3506 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2070 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 10:39 auf 0,2125 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2961 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2969 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 10:40 gibt Binancecoin um 1,18 Prozent auf 874,14 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 884,59 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1232 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 10:39 auf 0,1245 US-Dollar beziffert.

Währenddessen legt der Solana-Kurs um 1,40 Prozent auf 127,45 US-Dollar zu. Gestern war Solana noch 125,68 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,14 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 12,09 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,62 Prozent auf 12,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 10:39 notiert der Sui-Kurs 2,17 Prozent stärker bei 1,499 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,467 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com