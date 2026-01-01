Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:39 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 1,17 Prozent auf 89.360,25 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 88.328,82 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 11,85 EUR beträgt die Performance seit Auflage 28,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 10:39 auf. Es geht 1,96 Prozent auf 68,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 67,06 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Ethereum am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,18 Prozent auf 2.969,45 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.934,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 10:39 steht ein Plus von 3,88 Prozent auf 594,84 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 572,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 10:39 steht ein Plus von 0,89 Prozent auf 1,905 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,888 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 10:39 gibt Monero um 4,29 Prozent auf 481,94 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 503,52 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 2,22 Prozent auf 0,3584 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3506 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2070 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 10:39 auf 0,2125 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2961 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2969 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 10:40 gibt Binancecoin um 1,18 Prozent auf 874,14 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 884,59 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1232 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 10:39 auf 0,1245 US-Dollar beziffert.

Währenddessen legt der Solana-Kurs um 1,40 Prozent auf 127,45 US-Dollar zu. Gestern war Solana noch 125,68 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,14 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 12,09 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,62 Prozent auf 12,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 10:39 notiert der Sui-Kurs 2,17 Prozent stärker bei 1,499 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,467 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.