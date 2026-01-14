TotalEnergies Aktie
Marktkap. 123,06 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im Schlussquartal 2025 weitgehend wie erwartet und bei der Produktion besser abgeschnitten, schrieb Lydia Rainforth in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die endgültigen Zahlen stünden am 11. Februar an./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:20 / GMT
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,40 €
|Abst. Kursziel*:
38,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:21
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
