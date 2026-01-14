Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im Schlussquartal 2025 weitgehend wie erwartet und bei der Produktion besser abgeschnitten, schrieb Lydia Rainforth in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die endgültigen Zahlen stünden am 11. Februar an./gl/bek

