TUI-Aktie im Minus: Bernstein Research belässt Einstufung auf "Market-Perform"
Bernstein Research hat die Einstufung für TUI unverändert belassen.
Das US-Analysehaus hat die Einstufung für TUI angesichts der jüngsten Zoll-Eskalation wegen Grönland auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Auswirkungen auf die kurzfristige Gewinnentwicklung von Reise-Unternehmen dürften sich bei Ausbleiben einer weiteren Eskalation in Grenzen halten, zumal es bereits seit April Gegenwind bei Reisen in die USA hebe, schrieb Richard J. Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schlagzeilen und die Unsicherheit dürften aber auf dem Sektor lasten.
Die TUI-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,86 Prozent tiefer bei 8,67 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
/ajx/tih
NEW YORK (dpa-AFX Analyser)
