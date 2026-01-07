DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +0,4%Nas23.655 +0,7%Bitcoin78.583 +0,7%Euro1,1634 -0,2%Öl63,57 +1,4%Gold4.486 +0,2%
Rekordjahr & Ausblick

TUI-Aktie dreht ins Minus: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten

09.01.26 19:01 Uhr
TUI-Aktie dreht ins Minus: Dividenden-Comeback - Februar-Termine im Fokus! | finanzen.net

Die TUI-Aktie bleibt in Bewegung: Nach Rekordzahlen 2025 und der Rückkehr zur Dividende steigt der Kurs - doch der vorsichtige Ausblick auf 2026 mahnt zur Vorsicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
9,39 EUR 0,08 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TUI-Aktie profitiert von Dividenden-Rückkehr
• Wichtige Februar-Termine stehen an
• Analysten optimistisch

Rekordergebnis katapultiert TUI-Aktie nach oben

Nach turbulenten Jahren meldet TUI für 2025 ein Rekordjahr: Das operative Ergebnis sprang auf 1,46 Milliarden Euro und die Nettoverschuldung verringerte sich von 1,6 auf 1,3 Milliarden Euro. Zum ersten Mal seit der Pandemie will TUI wieder eine Dividende ausschütten (0,10 Euro je Aktie), was viele Anleger als Zeichen der Normalisierung und Stabilität bewerten. Die Dividendenankündigung wurde dementsprechend positiv aufgenommen, weil sie auf einen nachhaltigen Geschäftsaufschwung hindeutet.

TUI-Aktie im Rally-Modus

In den letzten Monaten läuft es sehr gut für die TUI-Aktie. So konnte sie via XETRA in den letzten drei Monaten 25,63 Prozent zulegen. An diesem Freitag sank sie nach anfänglichen Gewinnen schlussendlich um 0,17 Prozent auf 9,33 Euro und markierte bei 9,51 Euro gar ein neues 52-Wochen-Hoch.

Analysten heben den Daumen

Auf der Analyseplattform TipRanks gibt es acht Bewertungen für die TUI-Aktie, wovon fünf eine Kaufempfehlung darstellen. Außerdem gibt es drei "Hold"-Ratings. Das durchschnittliche Kursziel liegt hier derweil bei 10,39 Euro, was gemessen am gestrigen Schlusskurs bei 9,35 einem potenziellen Plus von 11,12 Prozent entspricht.

Dividendenpolitik & wichtige Februar-Termine

Mit der angekündigten Dividende zur Hauptversammlung im Februar 2026 rückt das Thema Ausschüttung in den Fokus: Erstmals seit mehreren Jahren erhalten Aktionäre eine Gewinnbeteiligung, zudem plant TUI ab dem Geschäftsjahr 2026, langfristig 10 bis 20 Prozent des bereinigten Gewinns pro Aktie auszuschütten. Das kann sich für Anleger lohnen und den Kurs weiter beflügeln, zumal zur Hauptversammlung gleich mehrere wichtige Termine geballt anstehen: Aktionäre erwarten den Dividendenbeschluss, Quartalszahlen und die Dividendenauszahlung - eine Kombination, die für starke Kursreaktionen sorgen könnte.

Nachfrage & Buchungslage überraschen positiv

Auch die operative Lage ist erfreulich: Für Winter 2025/26 und Sommer 2026 berichtet TUI von besonders hoher Nachfrage - vor allem Griechenland, die Balearen und die Türkei sind gefragt, weshalb TUI die Kapazitäten ausweitet. Für den Sommer 2026 liegen die Vorausbuchungen sogar deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird sein, ob diese Nachfrage trotz des vorsichtigen Ausblicks tatsächlich in wachsende Gewinne umgemünzt werden kann.

Kostendisziplin & Effizienzprogramm als Hoffnungsträger

Im Kampf um höhere Profitabilität startet TUI ein Effizienzprogramm im Segment Märkte und Airline: Bis 2028 sollen 250 Millionen Euro eingespart werden, vor allem durch schlankere Verwaltung und mehr operative Effizienz, etwa mit der Lieferung von 20 neuen Boeing-Flugzeugen. Besonders positiv: Das Management plant diese Maßnahmen ohne Stellenabbau, sondern durch Produktivitätsgewinne und Einsparungen bei externen Dienstleistern.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI

