Top News
Oracle-Aktie bricht ein: Gewinn übertrifft Erwartungen - Umsatz enttäuscht
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Viel zu überbewertet
TUI Aktie

Marktkap. 4,22 Mrd. EUR

KGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Geschäftszahlen für 2024/25 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die darauf erlittenen Kursverluste der TUI-Aktien seien wohl auf das schwächer als erwartet laufende Wintergeschäft zurückzuführen, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Buchungen für das Sommergeschäft 2026 seien aber ermutigend./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,52 €		 Abst. Kursziel*:
58,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,97%
Analyst Name:
Karan Puri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

21:11 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:46 TUI Market-Perform Bernstein Research
11:26 TUI Overweight Barclays Capital
11:26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
11:26 TUI Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

finanzen.net Bilanzvorlage TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Tui schwächelt nach gutem Lauf - Ausblick und Dividende im Blick
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge
finanzen.net TUI Aktie News: TUI büßt am Mittwochmittag ein
dpa-afx ROUNDUP: Tui erwartet Entspannung bei Reisepreisen - erste Dividende seit Corona
StockXperts TUI: Das liest sich sehr gut
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
EQS Group EQS-Adhoc: TUI AG: TUI AG transfers two newbuild slots to TUI Cruises reinforcing its strategic realignment and long-term growth ambitions in the UK and Northern Europe
EQS Group EQS-News: TUI AG: Pre-Close Trading Update
