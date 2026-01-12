DAX 25.409 +0,0%ESt50 6.022 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,88 +0,9%Gold 4.584 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt leicht -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus? Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025 Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TUI Aktie

Kaufen
Verkaufen
TUI Aktien-Sparplan
9,15 EUR -0,08 EUR -0,91 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,74 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TUIFF

Bernstein Research

TUI Market-Perform

09:36 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
9,15 EUR -0,08 EUR -0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Richard J. Clarke blickt in einer am Dienstag vorliegenden Tourismus-Branchenstudie unverändert positiv auf Kreuzfahrtanbieter. Tui sei hier im Vergleich weniger in der Karibik aktiv, was im aktuellen Umfeld positiv sei. Langfristig zieht der Experte aber schneller wachsende Anbieter vor./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,21 €		 Abst. Kursziel*:
-14,24%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,64%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

09:36 TUI Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
12.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

dpa-afx Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs
finanzen.net TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Nachmittag Verluste
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Montagmittag verlustreich
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün
finanzen.net TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TUI
finanzen.net TUI-Aktie dreht ins Minus: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Freitagmittag im Plus
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen