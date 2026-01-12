TUI Aktie
Marktkap. 4,74 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Richard J. Clarke blickt in einer am Dienstag vorliegenden Tourismus-Branchenstudie unverändert positiv auf Kreuzfahrtanbieter. Tui sei hier im Vergleich weniger in der Karibik aktiv, was im aktuellen Umfeld positiv sei. Langfristig zieht der Experte aber schneller wachsende Anbieter vor./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,21 €
|Abst. Kursziel*:
-14,24%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,64%
|
Analyst Name:
Richard J. Clarke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|09:36
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
