DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.216 -0,1%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 RENK RENK73 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Reisemesse CMT: Gut gefüllte Hallen trotz S-Bahn-Sperrung

17.01.26 18:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
9,04 EUR 0,01 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STUTTGART (dpa-AFX) - Mit großem Besucherandrang hat die Reisemesse CMT in Stuttgart begonnen. "Wir sind sehr zufrieden", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Die Hallen seien gut gefüllt. Bei der CMT handelt es sich nach eigenen Angaben um die weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. In diesem Jahr sind gut 1.650 Aussteller vertreten.

Wer­bung

Besonders groß ist der Bereich Caravaning, der zu den Publikumsmagneten der CMT zählt. Besucher können sich dort rund 1.200 Reisemobile ansehen - vom kompakten Campervan über familienfreundliche Modelle bis hin zu luxuriösen Reisemobilen und Expeditionsfahrzeugen. Zahlreiche Fahrzeuge lassen sich betreten und direkt vergleichen. Neben Caravans präsentieren sich auch zahlreiche Reiseziele - darunter das diesjährige Partnerland Angola.

Messe mit Zehntausenden Besuchern

Die CMT (Caravan, Motor und Touristik) gibt es seit dem Jahr 1968 - in diesem Jahr dauert sie bis zum 25. Januar. 2020 stellte die Publikumsmesse mit rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern einen Rekord auf. Im vergangenen Jahr hatten rund 260.000 Menschen die CMT besucht.

Die Anreise zur CMT dürfte für viele Besucher aber schwieriger sein als üblich. An den beiden Messewochenenden ist die S-Bahn-Strecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt gesperrt. Die Linien, die normalerweise zur Messe fahren, fallen aus. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. An den Besucherzahlen habe sich das bislang aber nicht bemerkbar gemacht, sagte die Messesprecherin. Konkrete Besucherzahlen nennt die CMT in der Regel nach dem Auftaktwochenende - und dann zum Abschluss der Messe./jwe/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.01.2026TUI OverweightBarclays Capital
13.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
09.01.2026TUI OverweightBarclays Capital
12.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026TUI OverweightBarclays Capital
09.01.2026TUI OverweightBarclays Capital
12.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
11.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen