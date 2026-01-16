DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin81.962 ±0,0%Euro1,1595 ±0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 RENK RENK73 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie stabil: Elon Musk fordert milliardenschwere Entschädigung von OpenAI und Microsoft Microsoft-Aktie stabil: Elon Musk fordert milliardenschwere Entschädigung von OpenAI und Microsoft
Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: TATA Capital präsentiert Quartalsergebnisse

18.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TATA Capital Ltd REgistered Shs 144A Reg S
358,75 INR 3,70 INR 1,04%
Charts|News|Analysen

TATA Capital äußert sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,40 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 38,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,46 INR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TATA Capital in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 39,79 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 59,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,63 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,32 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 158,13 Milliarden INR, gegenüber 282,70 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf TATA Capital

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TATA Capital

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TATA Capital Ltd REgistered Shs 144A Reg S

DatumMeistgelesen
Wer­bung