Ausblick: TATA Capital präsentiert Quartalsergebnisse

TATA Capital äußert sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,40 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 38,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,46 INR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TATA Capital in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 39,79 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 59,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,63 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,32 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 158,13 Milliarden INR, gegenüber 282,70 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net