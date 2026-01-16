DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin81.962 ±0,0%Euro1,1595 ±0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Ausblick: Larsen Toubro Infotech legt Quartalsergebnis vor

18.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Larsen & Toubro Infotech Ltd
6.307,75 INR 277,90 INR 4,61%
Charts|News|Analysen

Larsen Toubro Infotech wird am 19.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 47,76 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Larsen Toubro Infotech 36,65 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 34 Analysten von einem Zuwachs von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 107,29 Milliarden INR gegenüber 96,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 184,56 INR, während im vorherigen Jahr noch 155,29 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 418,98 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 380,08 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net

