Ausblick: Netweb Technologies India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

18.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Netweb Technologies India Limited Registered Shs
3.351,05 INR 162,15 INR 5,08%
Charts|News|Analysen

Netweb Technologies India stellt am 19.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 7,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 34,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 4,48 Milliarden INR gegenüber 3,34 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,65 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,25 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 22,85 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,43 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

