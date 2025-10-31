Ausblick: Netweb Technologies India legt Quartalsergebnis vor

Netweb Technologies India präsentiert am 01.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 5,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,56 INR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 21,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,51 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,05 Milliarden INR aus.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 29,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 20,25 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,36 Milliarden INR, gegenüber 11,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net