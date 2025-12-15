DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 -5,6%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.107 +1,3%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,43 +0,3%Gold4.326 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analysten für Rivian-Aktie skeptisch: Lidar und eigene Chips im Gegensatz zur Vision-Only-Strategie von Tesla Analysten für Rivian-Aktie skeptisch: Lidar und eigene Chips im Gegensatz zur Vision-Only-Strategie von Tesla
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Offizielle Restriktionen

Trotz Verbot: China bleibt heimlicher Player im globalen Bitcoin-Mining

15.12.25 03:08 Uhr
Chinas Bitcoin-Miner trotzten dem Mining-Verbot: Das große Comeback | finanzen.net

Trotz Verbot legt das ehemals größte Krypto-Mining Land China ein Comeback hin. Die Aktivität hat wieder stark zugenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Canaan Inc (A) Spon American Depositary Share Repr 15 Shs -A-
0,71 EUR -0,07 EUR -9,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71.078,9646 CHF 844,9713 CHF 1,20%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76.106,7099 EUR 942,2675 EUR 1,25%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
66.851,7615 GBP 854,7971 GBP 1,30%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.877.377,3554 JPY 128.940,0110 JPY 0,94%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.296,4156 USD 1.052,5567 USD 1,19%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1737 USD -0,0003 USD -0,03%
Charts|News

• Trotz Verbot befindet sich Chinas Bitcoin-Mining-Aktivität auf einem Hoch
• Aufschwung dank US-Präsident Donald Trumps Pro-Krypto-Politik
• Misstrauen in den US-Dollar steigt

China war das größte Krypto-Mining Land, bis Peking das Handeln und Schürfen der Kryptowährung Bitcoin im Jahr 2021 verboten hat. Gründe für das Verbot sollen Bedrohungen der finanziellen Stabilität des Landes und die Energieeinsparung gewesen sein, so Reuters. Resultierend aus dem Verbot sank Chinas weltweiter Marktanteil beim Bitcoin-Mining auf null. Durch das Verbot waren viele Miner dazu gezwungen, ihre lokalen Betriebe zu schließen und auf andere Märkte auszuweichen, wie beispielsweise nach Nordamerika oder Zentralasien, so der Bericht weiter.

Aufschwung für die Bitcoin-Mining-Szene Chinas

Aufgrund der Pro-Krypto-Politik des US-Präsidenten Donald Trump und des steigenden Misstrauens gegenüber dem US-Dollar, nahm das Bitcoin-Mining wieder an Attraktivität zu, so Reuters.

Hashrate-Index

Laut des Hashrate-Index, der die Bitcoin-Mining-Aktivitäten verfolgt, wuchs Chinas Anteil auf rund 14 Prozent an, wodurch das Land auf dem dritten Platz landet. Obwohl das Schürfen von Bitcoin nach wie vor in China verboten ist, nutzen viele Miner - seien es Privatleute oder Unternehmen - günstigen Strom und den Boom von Rechenzentren in einigen energiereichen Provinzen in China, so Reuters. Dem Bericht zufolge wird das Mining geheim betrieben, um dem Verbot zu entgehen.

Chinas Bitcoin-Mining Aktivitäten

Der zweitgrößte Hersteller von Bitcoin-Mining-Maschinen, Canaan, hat im vergangenen Jahr laut Unternehmensunterlagen 30,3 Prozent seiner weltweiten Einnahmen in China erwirtschaftet. Im Jahr 2022 waren es nur 2,8 Prozent, so Reuters. Weiter heißt es, dass der Anteil Chinas bereits auf über 50 Prozent gestiegen sei. Das Blockchain-Daten- und Analyseunternehmen CryptoQuant schätzt gemäß Reuters, dass rund 15-20 Prozent der globalen Bitcoin-Mining-Kapazität in China betrieben werde. Der Forschungsleiter von CryptoQuant, Julio Moreno, erklärt, dass trotz des offiziellen Verbots seitens Pekings nach wie vor eine beträchtliche Kapazität in Betrieb sei.

Der Bitcoin-Markt ist im Allgemeinen von einer hohen Volatilität geprägt. Laut dem Hashrate Index konnte sich China nach den vergangenen Turbulenzen jedoch wieder stabilisieren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Canaan A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canaan A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canaan A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: feiyuwzhangjie / Shutterstock.com, My Life Graphic / Shutterstock.com

Nachrichten zu Canaan Inc (A) Spon American Depositary Share Repr 15 Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung