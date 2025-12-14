XRP: Es wird hässlich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Woche endet erneut mit einem Rückschlag für Bitcoin, Solana und Co. Zwar gab es auch diesmal wieder Tage, an denen es so ausgesehen hat, als würde sich der Markt erholen und Bitcoin die 100.000 Dollar Marke zurückerobern, am Ende ist es aber einmal mehr ganz anders gekommen. Auch XRP leidet unter der schwachen Marktphase, sogar mehr als andere Coins. Langsam aber sicher wird nicht nur die Kursentwicklung zum Problem.

Erneut der größte Verlierer

Schon in der letzten Woche konnte der Ripple-Coin $XRP nicht mit den Kursentwicklungen der anderen Top Coins mithalten. XRP war unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung der größte Verlierer. Dasselbe Bild zeigt sich nun auch in dieser Woche wieder. XRP ist in den letzten 7 Tagen um fast 2,5 % gefallen.

(Top Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Im selben Zeitraum ist der Bitcoin-Kurs nur um weniger als 1 % gefallen, während Ethereum sogar um über 2 % steigen konnte. Schnell wird deutlich, dass Anleger aktuell nicht viele Gründe haben, auf XRP zu setzen. Daran scheinen auch die fundamentalen Daten rund um Ripple und XRP nichts mehr zu ändern.

Kurs reagiert nicht

Eigentlich hat es in den letzten Wochen viele gute Nachrichten für $XRP gegeben. Erst kürzlich sind die Spot XRP ETFs auf den Markt gekommen. Hier hat man mit Kapitalzuflüssen in Milliardenhöhe gerechnet. Allerdings ist die anfängliche Euphorie schnell wieder verpufft und Kurssteigerungen sind bisher nicht erfolgt.

Gleichzeitig hat XRP in dieser Woche eine Banklizenz erhalten, was von vielen Befürwortern als Gamechanger angepreist wurde. Nun zeigt sich aber immer deutlicher, dass der vermeintliche Erfolg von Ripple eben nur bedingt Auswirkungen auf den Kurs von $XRP hat. Nicht nur, dass das Unternehmen Monat für Monat $XRP im Wert von hunderten Millionen Dollar auf Kosten der Anleger verkauft und so den Kurs drückt, mit dem hauseigenen Stablecoin hat man auch ein Produkt geschaffen, das dem Erfolg von $XRP teilweise im Weg steht.

HUGE news! @Ripple just received conditional approval from the @USOCC to charter Ripple National Trust Bank. This is a massive step forward – first for $RLUSD, setting the highest standard for stablecoin compliance with both federal (OCC) & state (NYDFS) oversight.



To the… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) December 12, 2025

In Bezug auf die Banklizenz hat sich auch der CEO Brad Garlinghouse nur über $RLUSD, den Stablecoin von Ripple, positiv geäußert. XRP scheint in der Agenda fast schon unterzugehen, auch wenn der Verkauf auf Kosten der Community bisher die größte Cash Cow des Unternehmens ist.

Während die Euphorie um XRP immer weiter abnimmt, fällt auch der Kurs immer wieder unter die psychologisch wertvolle 2 Dollar Marke. Wird auch der Unterstützungsbereich von 1,85 Dollar unterschritten, könnte das einen schnellen Abverkauf in Richtung 1 Dollar zur Folge haben. Viele Anleger sind daher bereits auf der Suche nach Alternativen, wobei vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) durch die Decke geht.

Anleger weichen auf Bitcoin Hyper aus

Bitcoin Hyper hat aus Sicht vieler Analysten vor allem deshalb mehr Potenzial als XRP, weil das Projekt einen grundlegenden technologischen Wandel einleitet, während Ripple nach wie vor an strukturellen Einschränkungen leidet. XRP ist trotz hoher Erwartungen in seiner Nutzung stark limitiert, da der Coin im Alltag bisher kaum eingesetzt wird und im DeFi-Bereich nahezu keine Rolle spielt.

Bitcoin Hyper öffnet Bitcoin durch eine eigene Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine für DeFi-Anwendungen, Staking, Lending und ein Smart-Contract-basiertes Ökosystem. Die neue Hyper Chain schafft damit einen realen, sofort greifbaren Nutzen, während die langfristigen Anwendungen von XRP weiterhin größtenteils theoretischer Natur bleiben.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Dazu kommt, dass der $HYPER-Token im Gegensatz zu XRP noch am Anfang steht und damit ein deutlich attraktiveres Rendite-Risiko-Profil bietet. XRP ist bereits mit einer hohen Marktkapitalisierung bewertet und benötigt Milliarden an frischem Kapital, um überhaupt spürbar zu steigen.

Bitcoin Hyper dagegen startet praktisch bei Null und verbindet die Skalierbarkeit der Solana Virtual Machine mit der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks. Das ergibt eine Kombination, die es so zuvor noch nicht gab. Da $HYPER für Transaktionsgebühren, Staking und Governance auf der neuen Chain unverzichtbar ist und die Nachfrage mit dem Wachstum der Hyper Chain automatisch steigt, sehen viele Experten hier ein Potenzial, das XRP in dieser Form nicht mehr bieten kann.

