Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anlage: Erfolg oder Verlust?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gewesen.

Vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,018145 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in POL investiert hat, hat nun 551.123,00 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 13.12.2025 bei einem POL-USD-Kurs von 0,1211 USD 66.732,78 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 567,33 Prozent mehr wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 14.12.2025 bei 0,1176 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 0,6179 USD.

Redaktion finanzen.net