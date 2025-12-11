Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?

Nach einem schwachen Oktober und November liegt der Bitcoin-Kurs rund 20-30 Prozent unter seinem jüngsten Hoch bei etwa 126.000 US-Dollar. Für manche Anleger wirkt das wie das Ende der Kursrally, andere interpretieren die Korrektur eher als typische Verschnaufpause in einem volatilen Markt. Wer Bitcoin als mögliches Langfrist-Investment betrachtet, könnte die aktuelle Phase nutzen, um sich grundsätzlicher mit der Kryptowährung und passenden Anlagevehikeln zu beschäftigen.

itcoin ist die erste dezentrale Kryptowährung. Transaktionen werden nicht von einer Bank geprüft, sondern von Tausenden Rechnern weltweit, die gemeinsam eine Blockchain betreiben. Neue Blöcke entstehen über das sogenannte "Proof-of-Work"-Verfahren: Miner lösen kryptografische Aufgaben und erhalten dafür neu geschaffene Bitcoins als Belohnung.

Die Geldmenge ist auf 21 Millionen Bitcoins begrenzt, etwa alle vier Jahre halbiert sich die Neuschaffung Halving. Dieses begrenzte Angebot ist ein Grund, warum Bitcoin von vielen Marktteilnehmern inzwischen eher als digitales Wertaufbewahrungsmittel und weniger als klassisches Zahlungsmittel gesehen wird. Gleichzeitig bleibt der Kurs stark schwankungsanfällig - Nachrichten, Regulierungsschritte oder Marktsentiment können zu erheblichen Ausschlägen führen.

Bitcoin als Beimischung - mit langem Atem

Einige Investoren sehen Bitcoin als mögliche Beimischung im chancenorientierten Teil des Portfolios. Wer davon ausgeht, dass die Nachfrage nach einem knappen, global handelbaren Krypto-Asset weiter wachsen könnte, dürfte Rücksetzer wie aktuell als Gelegenheit interpretieren, schrittweise Positionen aufzubauen.

Genauso gut ist aber denkbar, dass strengere Regulierung, technologische Entwicklungen oder ein Stimmungsumschwung den Kurs über längere Zeit unter Druck setzen. Aus Risikogesichtspunkten wird Bitcoin daher meist nur für einen kleinen Portfolioanteil und mit einem langen Anlagehorizont diskutiert.

Investment-Idee: In Bitcoin investieren via ETP

Anleger, die nicht selbst Wallets verwalten möchten, könnten einen Blick auf das 21shares Bitcoin Core ETP (Ticker: CBTC, ISIN: CH1199067674) werfen. Das börsengehandelte Produkt ist zu 100 % physisch mit Bitcoin hinterlegt, die Coins werden von einer institutionellen Verwahrstelle im Cold Storage aufbewahrt. CBTC bildet die Wertentwicklung von Bitcoin ab und gehört mit einer Verwaltungsgebühr von 0,10 % pro Jahr zu den kosteneffizienteren Lösungen am Markt.

Risikohinweis: Krypto-Investments und entsprechende ETPs sind hoch volatil und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.





Fazit: Rücksetzer als Test für die eigene Bitcoin-Strategie

Ob die aktuelle Korrektur den Auftakt zu einer längeren Schwächephase oder nur eine Zwischenstation in einem mehrjährigen Aufwärtstrend markiert, lässt sich heute nicht sicher sagen. Klar ist jedoch: Wer Bitcoin als möglichen Baustein im Portfolio in Betracht zieht, sollte die Funktionsweise der Kryptowährung verstehen, starke Kursschwankungen einkalkulieren und nur Kapital einsetzen, auf das er im Zweifel verzichten kann.

Für Anleger, die langfristig an das Potenzial von "digitalem Gold" glauben und eine regulierte Zugangsmöglichkeit suchen, könnte das 21shares Bitcoin Core ETP (CBTC) eine Variante sein, die Bitcoin-Entwicklung strukturiert im Depot abzubilden - als klar begrenzte, spekulative Beimischung.

