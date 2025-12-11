DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,5%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.196 -1,8%Euro1,1696 ±0,0%Öl61,86 -1,1%Gold4.215 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Amazon, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Ölpreise bleiben unter Druck - die Gründe Ölpreise bleiben unter Druck - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
DAX aktuell

DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?

11.12.25 08:43 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - Oracle-Schock trifft DAX: Kann die Fed den deutschen Leitindex noch vor dem Crash retten? | finanzen.net

Die Sorge um den DAX nach dem "Oracle-Schock" ist vor dem Hintergrund der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hochaktuell und bestimmt kurzfristig die Marktstimmung.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.130,1 PKT -32,5 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen

Der DAX war am Vortag 0,13 Prozent im Minus bei 24.130,14 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Donnerstag zeichnen sich weitere Startverluste ab.

Wer­bung

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed senkt Leitzinsen wie erwartet

In Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Fed erwartungsgemäß zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund geriet. Die Wall Street reagierte darauf positiv.

Oracle als Belastungsfaktor

Oracle führt die Märkte nach dem positiven Fed-Impuls schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Kurseinbruch im nachbörslichen US-Handel drückt nun weltweit auf die Stimmung für Technologiewerte. "Die Frage ist, ob Value-Titel die Schwäche der Techs im Handelsverlauf auffangen können", so ein Marktteilnehmer.

Wer­bung

Oracle will trotz relativ schwacher Ergebnisse die Investitionen in Rechenzentren noch stärker hochfahren als bisher geplant. Daneben warnen Marktteilnehmer vor einer zu starken Abhängigkeit des Unternehmens von "OpenAI".

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:51DAX – noch gedeckelt
08:43DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
08:35dailyDAX: Gegenwehr der Verkäufer am Abwärtstrend
08:35dailyDAX: Gegenwehr der Verkäufer am Abwärtstrend
08:35dailyDAX: Gegenwehr der Verkäufer am Abwärtstrend
08:20Aktien Frankfurt Ausblick: 24.000 Punkte im Dax gefährdet - Oracle belastet
08:18Deutsche Börse-News: Marktstimmung: "Stimmungswechsel ohne Folgen"
08:0010 wichtige Fakten für den Handel am Donnerstag - Broadcom wartet mit Zahlen auf
mehr