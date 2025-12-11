Schneider Electric-Aktie deutlich höher: Umsatzziel erhöht und Aktienrückkaufprogramm geplant
Schneider Electric hat seine mittelfristige Umsatzprognose angehoben und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.
Werte in diesem Artikel
Der französische Konzern kündigte im Zuge seines Kapitalmarkttages an, für den Zeitraum 2026 bis 2030 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 7 und 10 Prozent zu erwarten. Die Umsatzwachstumsprognose wird somit erweitert, da das Unternehmen dieses Wachstum auch für das laufende Jahr anstrebt. Schneider Electric plant zudem mit einer organischen Steigerung der bereinigten Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um insgesamt 250 Basispunkte.
Neben seiner mittelfristigen Prognose gab das Unternehmen auch Pläne für ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro bis 2030 bekannt. Ebenfalls in Planung ist ein Veräußerungsprogramm im Umfang von 1 bis 1,5 Milliarden Euro, das bis 2030 abgeschlossen sein soll.
Die Schneider Electric-Aktie zieht an der EURONEXT Paris zeitweise um 2,98 Prozent an auf 240,45 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 11, 2025 02:57 ET (07:57 GMT)
Von Andrea Figueras
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schneider Electric
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Schneider Electric News
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images