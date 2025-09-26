Schneider Electric Aktie
Marktkap. 132,5 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Phil Buller warf am Montag einen Blick auf die Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Die grundlegenden Trends sollten denen aus dem Vorquartal entsprochen haben, schrieb der Experte. Währungsentwicklungen lieferten wohl etwas mehr Gegenwind. Wichtiger als die Resultate sei der im Dezember anstehende Kapitalmarkttag./rob/tih/ag
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
236,65 €
|Abst. Kursziel*:
-7,04%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
237,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,29%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
