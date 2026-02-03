DAX 24.823 +0,4%ESt50 6.018 +0,3%MSCI World 4.542 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.645 -1,7%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,39 -1,0%Gold 5.012 +1,1%
Software-Aktien im Blick: Darum sehen Analysten starkes Potenzial für ServiceNow, Shopify & Co.
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schneider Electric Aktie

255,25 EUR +1,15 EUR +0,45 %
STU
233,21 CHF +0,64 CHF +0,27 %
BRX
Marktkap. 142,4 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Deutsche Bank AG

Schneider Electric Buy

09:51 Uhr
Schneider Electric Buy
Schneider Electric S.A.
255,25 EUR 1,15 EUR 0,45%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 260 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rechenzentren-Branche befinde sich an einem Wendepunkt, an dem eine grundlegende Umstellung der Stromarchitektur erforderlich sei, um den ständig steigenden Leistungsdichten gerecht zu werden, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Er sieht Schneider und ABB als größte Nutznießer dieser Entwicklung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
254,65 €		 Abst. Kursziel*:
7,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
255,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,74%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
273,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

09:51 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Schneider Electric Buy UBS AG
15.01.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13.01.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

