Schneider Electric Aktie
Marktkap. 142,4 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 260 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rechenzentren-Branche befinde sich an einem Wendepunkt, an dem eine grundlegende Umstellung der Stromarchitektur erforderlich sei, um den ständig steigenden Leistungsdichten gerecht zu werden, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Er sieht Schneider und ABB als größte Nutznießer dieser Entwicklung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
254,65 €
|Abst. Kursziel*:
7,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
255,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,74%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
273,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|09:51
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.