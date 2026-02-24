Schneider Electric Aktie
Marktkap. 147,84 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Herstellers von Industriegütern sei stärker gewesen als erwartet, schrieb Mark Fielding in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität im Gesamtjahr decke sich mit der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Und der Ausblick für 2026 liege in der Mitte der Spannen auf dem Niveau der Markterwartungen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
270,00 €
|Abst. Kursziel*:
0,00
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
277,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,84%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
273,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|11:56
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
