DAX 25.266 -0,1%ESt50 6.034 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,06 +2,1%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.322 +0,0%Euro 1,1634 -0,1%Öl 64,34 -1,6%Gold 4.609 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
235,25 EUR +2,85 EUR +1,23 %
STU
218,88 CHF +2,29 CHF +1,06 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 134,27 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

09:41 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
235,25 EUR 2,85 EUR 1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
234,10 €		 Abst. Kursziel*:
21,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
235,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,15%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

09:41 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13.01.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schneider Electric-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Schneider Electric: Die Citigroup ruft ein 300 Euro Ziel beim KI-Profiteur auf!
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Zalando, Vallourec, Fresenius und Traton.
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen