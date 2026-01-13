DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht erneut herbe Verluste - 25.000er-Marke gerät außer Reichweite Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht erneut herbe Verluste - 25.000er-Marke gerät außer Reichweite
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
226,05 EUR -3,65 EUR -1,59 %
STU
208,84 CHF -4,55 CHF -2,13 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 132,41 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

UBS AG

Schneider Electric Buy

09:41 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
226,05 EUR -3,65 EUR -1,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
225,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
226,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
271,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

09:41 Schneider Electric Buy UBS AG
15.01.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13.01.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schneider Electric-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Schneider Electric: Die Citigroup ruft ein 300 Euro Ziel beim KI-Profiteur auf!
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Zalando, Vallourec, Fresenius und Traton.
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen