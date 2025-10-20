DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Neutral

08:01 Uhr
Schneider Electric Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei Schneider schienen die Anleger mit Blick auf die Investorenveranstaltung Mitte Dezember aber klar auf steigende Kurse zu setzen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
247,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
248,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
259,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

14.10.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
29.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
TraderFox Schneider Electric sitzt am Schalthebel der neuen Infrastruktur-Welle mit 19 KI-Gigafabriken für Europa!
TraderFox Drei Unternehmen, die von den 19 KI-Gigafabriken in Europa profitieren könnten!
TraderFox Stocks in Action: PSI Software, Brenntag, Danone , Energiekontor, Schneider Electric
TraderFox Big Call: Vinci, Schneider Electric, Hannover Rück, Krones
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingebracht
TraderFox Stocks in Action: ASML, Schneider Electric, Adidas, Mutares, Siemens
TraderFox Big Picture-Breakout? Schneider Electric punktet mit End-to-End-Flüssigkeitskühlungen für Rechenzentren!
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
PR Newswire Compass Datacenters and Schneider Electric Announce Prefabricated White Space Module to Accelerate Data Center Delivery Timelines
PR Newswire Schneider Electric Opens Robotics and Motion Center of Excellence in Raleigh
PR Newswire Schneider Electric Announces U.S. Winners of Third Annual Sustainability Impact Awards
GlobeNewswire Schneider Electric Accelerates the Development and Deployment of AI Factories at Scale With NVIDIA
PR Newswire Schneider Electric and EcoXpert Partner Advanced Power Technology Win 'Data Centre Consolidation / Upgrade Project of the Year' at the DCS Awards 2025
